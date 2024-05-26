Польща підняла авіацію через ракетну атаку Росії на Україну
Київ • УНН
Польща підвищила рівень повітряної тривоги через ракетні удари Росії по Західній Україні, ініціювавши процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору та здійснюючи моніторинг ситуації.
Польські Збройні Сили підняли у повітря авіацію, повідомило Оперативне командування ЗС Польщі, передає УНН.
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Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з завданням ракетних ударів по об’єктах, розташованих у тому числі на західній території України
Зазначається, що розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, і DO RSZ постійно моніторить ситуацію.
Польща із союзниками підіймали в небо авіацію під час масованої атаки рф на Україну08.05.24, 08:58 • 22183 перегляди