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Польща підняла авіацію через ракетну атаку Росії на Україну

Польща підняла авіацію через ракетну атаку Росії на Україну

Київ • УНН

 • 112785 перегляди

Польща підвищила рівень повітряної тривоги через ракетні удари Росії по Західній Україні, ініціювавши процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору та здійснюючи моніторинг ситуації.

Польські Збройні Сили підняли у повітря авіацію, повідомило Оперативне командування ЗС Польщі, передає УНН.

Деталі

Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з завданням ракетних ударів по об’єктах, розташованих у тому числі на західній території України

йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, і DO RSZ постійно моніторить ситуацію.

Польща із союзниками підіймали в небо авіацію під час масованої атаки рф на Україну08.05.24, 08:58 • 22183 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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