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Польща звинуватила російських диспетчерів у провокуванні катастрофи під Смоленськом

Польща звинуватила російських диспетчерів у провокуванні катастрофи під Смоленськом

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Прокуратура Польщі звинуватила російських авіадиспетчерів в умисному провокуванні авіакатастрофи Ту-154М президента Польщі Леха Качинського 10 квітня 2010 року під Смоленськом. Про це на прес-конференції повідомив заступник генерального прокурора Польщі Марек Пащонек, передає УНН з посиланням на ТАСС.

“Це звинувачення в умисному провокуванні катастрофи”, — сказав він.

За словами чиновника, звинувачення були сформульовані на основі повторного аналізу групою прокурорів національної прокуратури матеріалів більш ніж 2 тис.т слідчої справи про катастрофу президентського авіалайнера.

Крім російських авіадиспетчерів, польська сторона також висунула звинувачення проти “третьої особи”, що перебувала вранці 10 квітня 2010 року на диспетчерській вежі аеродрому Північний під Смоленськом, куди повинен був сісти польський борт номер один. Хто саме ця “третя особа”, в обвинуваченні не уточнюється.

Нагадаємо, 10 квітня 2010 року в катастрофі Ту-154 в Смоленську загинули 96 осіб, серед яких президент Польщі Лех Качинський з дружиною, керівники всіх родів військ, начальник генерального штабу, представники Сейму та Сенату, а також польського духовенства, останній президент Польщі у вигнанні Ришард Качаровський.

Як повідомляв УНН, експерти створили комп'ютерну модель останнього польоту Ту-154.

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