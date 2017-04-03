Польша обвинила российских диспетчеров в провоцировании катастрофы под Смоленском
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Прокуратура Польши обвинила российских авиадиспетчеров в умышленном провоцировании авиакатастрофы Ту-154М президента Польши Леха Качиньского 10 апреля 2010 года под Смоленском. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель генерального прокурора Польши Марек Пащонек, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Это обвинение в умышленном провоцировании катастрофы”, — сказал он.
По словам чиновника, обвинения были сформулированы на основе повторного анализа группой прокуроров национальной прокуратуры материалов более чем 2 тыс.т следственного дела о катастрофе президентского авиалайнера.
Кроме российских авиадиспетчеров, польская сторона также выдвинула обвинения против “третьего лица”, находящейся утром 10 апреля 2010 года на диспетчерской башни аэродрома Северный под Смоленском, куда должен был сесть польский борт номер один. Кто именно это “третье лицо”, в обвинении не уточняется.
Напомним, 10 апреля 2010 года в катастрофе Ту-154 в Смоленске погибли 96 человек, среди которых президент Польши Лех Качиньский с супругой, руководители всех родов войск, начальник генерального штаба, представители Сейма и Сената, а также польского духовенства, последний президент Польши в изгнании Рышард Качаровский.
Как сообщал УНН, эксперты создали компьютерную модель последнего полета Ту-154.