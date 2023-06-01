Польща закриває кордон для вантажівок з білорусі та росії

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Заборона, яка набула чинності в четвер, поширюється на вантажівки, тягачі та автопоїзди з причепами або напівпричепами, зареєстрованими в обох країнах, повідомляє польське інформаційне агентство PAP.

Що передувало

МВС Польщі оголосило про обмеження вантажних перевезень на початку тижня.

Раніше Верховний суд білорусі залишив чинним вирок Анджею Почобуту, представнику польської меншини країни. У лютому 50-річного журналіста засудили до восьми років колонії суворого режиму за «збудження ненависті» та «заклики до дій, які завдають шкоди білорусі».

Відразу після цього між двома країнами розпочалася суперечка про прикордонні обмеження.

У середині лютого Польща закрила прикордонний перехід Бобровники. Натомість білорусь ускладнила прикордонний рух для польських вантажівок. Наприкінці лютого Польща також закрила перехід Кукурики-Корощин для вантажівок із білорусі.

Однак досі причепи з білорусі могли перетинати кордон із польським тягачем.