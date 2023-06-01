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Польша закрывает границу для грузовиков из беларуси и россии

Польша закрывает границу для грузовиков из беларуси и россии

Киев • УНН

 • 364989 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Польша закрыла восточную границу с беларусью для грузовиков, следующих как из беларуси, так и из россии, передает УНН.

Детали

Запрет, который вступил в силу в четверг, распространяется на грузовики, тягачи и автопоезда с прицепами или полуприцепами, зарегистрированными в обеих странах, сообщает польское информационное агентство PAP.

Что предшествовало

МВД Польши объявило об ограничении грузовых перевозок в начале недели.

Ранее Верховный суд беларуси оставил в силе приговор Анджею Почобуту, представителю польского меньшинства страны. В феврале 50-летнего журналиста приговорили к восьми годам колонии строгого режима за «возбуждение ненависти» и «призывы к действиям, наносящим вред беларуси».

Сразу после этого между двумя странами начался спор о пограничных ограничениях.

В середине февраля Польша закрыла пограничный переход Бобровники. Взамен беларусь усложнила пограничное движение для польских грузовиков. В конце февраля Польша также закрыла переход Кукурики-Корощин для грузовиков из беларуси.

Однако до сих пор прицепы из беларуси могли пересекать границу с польским тягачом.

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