Польша закрывает границу для грузовиков из беларуси и россии
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Польша закрыла восточную границу с беларусью для грузовиков, следующих как из беларуси, так и из россии, передает УНН.
Детали
Запрет, который вступил в силу в четверг, распространяется на грузовики, тягачи и автопоезда с прицепами или полуприцепами, зарегистрированными в обеих странах, сообщает польское информационное агентство PAP.
Что предшествовало
МВД Польши объявило об ограничении грузовых перевозок в начале недели.
Ранее Верховный суд беларуси оставил в силе приговор Анджею Почобуту, представителю польского меньшинства страны. В феврале 50-летнего журналиста приговорили к восьми годам колонии строгого режима за «возбуждение ненависти» и «призывы к действиям, наносящим вред беларуси».
Сразу после этого между двумя странами начался спор о пограничных ограничениях.
В середине февраля Польша закрыла пограничный переход Бобровники. Взамен беларусь усложнила пограничное движение для польских грузовиков. В конце февраля Польша также закрыла переход Кукурики-Корощин для грузовиков из беларуси.
Однако до сих пор прицепы из беларуси могли пересекать границу с польским тягачом.