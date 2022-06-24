Польща та Україна збільшують видобуток вугілля до 2022 року, щоб витримати холодні місяці - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Польща та Україна цього року збільшують видобуток енергетичного вугілля, готуючись до холодних місяців, оскільки Європа бореться з кризою енергетичної безпеки, що посилюється війною в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Використання теплового вугілля як палива для електростанцій має різко скоротитися, якщо світ хоче досягти своїх цілей щодо досягнення чистих нульових викидів до середини століття.
Але оскільки потоки російського газу до Європи впали після вторгнення росії в Україну та санкцій Європи проти москви, континент намагається знайти альтернативні поставки.
Незважаючи на широкі зобов’язання щодо поступового вилучення вугілля з електроенергетики, такі країни, як Німеччина, Австрія та Нідерланди, готуються збільшити виробництво електроенергії на вугіллі як захід у надзвичайних ситуаціях.
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“Польща планує збільшити видобуток енергетичного вугілля з існуючих шахт цього року максимум на 1,5 мільйона тонн”, — повідомив президент Польської гірничо-промислової палати Януш Ольшовський.
Вугледобувна компанія PGG заявила, що поступово закриє всі свої шахти до 2049 року.
“Ми зберегли наші потужності з виробництва електроенергії на вугіллі, і ми хочемо збільшити видобуток вугілля — це необхідно, щоб бути забезпеченими на осінь і зиму”, — сказав прем’єр-міністр Матеуш Моравецький.
ДТЕК, найбільший енергетичний інвестор України, також повідомив у електронній заяві, що країна планує збільшити внутрішні запаси енергетичного вугілля з 2 млн тонн до 3 млн тонн перед зимою.
“ДТЕК Енерго”, що експлуатує вугільні шахти, намагається забезпечити довоєнний рівень видобутку вугілля, додали, не розкриваючи цифри з міркувань безпеки.
Нагадаємо
В Україні видобуток вугілля на держшахтах впав приблизно на третину через окупацію.