Польша и Украина увеличивают добычу угля до 2022 года, чтобы выдержать холодные месяцы - Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Польша и Украина в этом году увеличивают добычу энергетического угля, готовясь к холодным месяцам, поскольку Европа борется с усугубляющимся войной в Украине кризисом энергетической безопасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
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Использование теплового угля в качестве топлива для электростанций должно резко сократиться, если мир хочет достичь своих целей по достижению чистых нулевых выбросов к середине века.
Но поскольку потоки российского газа в Европу упали после вторжения россии в Украину и санкций Европы против москвы, континент пытается найти альтернативные поставки.
Несмотря на широкие обязательства в отношении постепенного извлечения угля из электроэнергетики, такие страны, как Германия, Австрия и Нидерланды, готовятся увеличить производство электроэнергии на угле как мероприятие в чрезвычайных ситуациях.
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“Польша планирует увеличить добычу энергетического угля из существующих шахт в этом году максимум на 1,5 миллиона тонн”, — сообщил президент Польской горно-промышленной палаты Януш Ольшовский.
Угледобывающая компания PGG заявила, что постепенно закроет все свои шахты до 2049 года.
“Мы сохранили наши мощности из производства электроэнергии на углей, и мы хотим увеличить добычу угля — это необходимо, чтобы быть обеспеченными на осень и зиму”, — сказал премьер-министр Матеуш Моравецкий.
ДТЭК, крупнейший энергетический инвестор Украины, также сообщил в электронном заявлении, что страна планирует увеличить внутренние запасы энергетического угля с 2 млн тонн до 3 млн тонн перед зимой.
“ДТЭК Энерго”, эксплуатирующий угольные шахты, пытается обеспечить довоенный уровень добычи угля, добавили, не раскрывая цифры из соображений безопасности.
Напомним
В Украине добыча угля на госшахтах упала примерно на треть из-за оккупации.