Польша и Украина увеличивают добычу угля до 2022 года, чтобы выдержать холодные месяцы - Reuters

КИЕВ. 25 июня. УНН. Польша и Украина в этом году увеличивают добычу энергетического угля, готовясь к холодным месяцам, поскольку Европа борется с усугубляющимся войной в Украине кризисом энергетической безопасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.