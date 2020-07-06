Польща стала лідером з імпорту української горілки

Польща стала лідером з імпорту української горілки
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. У січні-квітні поставки української горілки за кордон склали 14,3 млн доларів. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Найбільше української горілки було поставлено Польщі - на 1,6 млн доларів.
Друге місце у списку займає Казахстан. За 4 місяці цього року поставки української горілки у Казахстан становили 1,2 млн доларів.
На третьому місці - США, із показником у 1 млн доларів.
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Чимало української горілки було поставлено у ОАЕ (751 тис. доларів), Грузію (569 тис. доларів), Ізраїль (389 тис. доларів), Литву (376 тис. доларів).
Імпорт горілки протягом звітного періоду склав лише 5,4 млн доларів.
Додамо, що за рік експорт української горілки впав на 11%, імпорт - на 18,8%.
Як повідомлялося в УНН, Україна контролює 1,5% світового експорту горілки, а також увійшла до ТОП-15 світових екпортерів.
Нагадаємо, до ТОП-5 надійних вітчизняних виробників алкоголю експерти включають: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").