Польша стала лидером по импорту украинской водки
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. В январе-апреле поставки украинской водки за рубеж составили 14,3 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Больше всего украинской водки было поставлено Польше - на 1,6 млн долларов.
Второе место в списке занимает Казахстан. За 4 месяца этого года поставки украинской водки в Казахстан составляли 1,2 млн долларов.
На третьем месте - США с показателем в 1 млн долларов.
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Немало украинской водки было поставлено в ОАЭ (751 тыс. долларов), Грузию (569 тыс. долларов), Израиль (389 тыс. долларов), Литву (376 тыс. долларов).
Импорт водки в течение отчетного периода составил лишь 5,4 млн долларов.
Добавим, что за год экспорт украинской водки упал на 11%, импорт - на 18,8%.
Как сообщалось в УНН, Украина контролирует 1,5% мирового экспорта водки, а также вошла в ТОП-15 мировых экпортеров.
Напомним, в ТОП-5 надежных отечественных производителей алкоголя эксперты включают: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").