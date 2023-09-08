Польща придбає у ЄС 155-міліметрові снаряди для України - ЗМІ

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Угода, яку було заключено між польською стороною та європейським оборонним агентством, стосується державних закупок боєзарядів для потреб українських сил.

Контракт наразі не містить подробиць, які стосуються типів боєголовок та їхньої кількості. Проте, як зазначає видання, підписання цієї угоди свідчить про те, що тепер країни ЄС можуть виконувати певні замовлення на польських заводах.

За інформацією радіостанції, перші державні замовлення ЄС польським збройним виробникам можуть бути зроблені вже у вересні.

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