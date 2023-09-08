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Польща придбає у ЄС 155-міліметрові снаряди для України - ЗМІ

Польща придбає у ЄС 155-міліметрові снаряди для України - ЗМІ

Київ • УНН

 • 315875 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. Польща уклала рамковий контракт з ЄС про придбання 155-міліметрових снарядів для України. Про це повідомляє польська радіостанція RMF 24 пише УНН.

Деталі 

Угода, яку було заключено між польською стороною та європейським оборонним агентством, стосується державних закупок боєзарядів для потреб українських сил.

Контракт наразі не містить подробиць, які стосуються типів боєголовок та їхньої кількості. Проте, як зазначає видання, підписання цієї угоди свідчить про те, що тепер країни ЄС можуть виконувати певні замовлення на польських заводах.

За інформацією радіостанції, перші державні замовлення ЄС польським збройним виробникам можуть бути зроблені вже у вересні.

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