Польша приобретет у ЕС 155-миллиметровые снаряды для Украины - СМИ

Детали

Соглашение, которое было заключено между польской стороной и европейским оборонным агентством, касается государственных закупок боезарядов для нужд украинских сил.

Контракт пока не содержит подробностей, касающихся типов боеголовок и их количества. Однако, как отмечает издание, подписание этого соглашения свидетельствует о том, что теперь страны ЕС могут выполнять определенные заказы на польских заводах.

По информации радиостанции, первые государственные заказы ЕС польским оружейным производителям могут быть сделаны уже в сентябре.

Напомним

Конгресс США согласовал продажу Польше 96 вертолётов Apache с радарами и вооружением.