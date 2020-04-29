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Польща повернула 12 українців з Марокко

Польща повернула 12 українців з Марокко

Київ • УНН

 • 22993 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Міністерство закордонних справ Польщі допомогло повернути з Марокко 12 українських громадян. Про це повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця в Twitter, передає УНН.

"Ми дякуємо Міністерство закордонних справ Республіки Польща, LOT (авіакомпанії - ред.) і Механізму цивільного захисту ЄС за допомогу 12 громадянам України, які повернулися з Марокко в країну завдяки цьому проекту. Вони ще не є громадянами ЄС, але завдяки таким спільним діям вони звикають до переваг членства в об'єднаному і декількох ЄС", - повідомив посол.

Так, міністерство закордонних справ Республіки раніше повідомило, що напередодні в Польшу з Марокко в рамках Механізму цивільного захисту Союзу (UCPM) прилетів літак з 30 громадянами Польщі та 110 громадянами інших країн Європи.

Як повідомляв УНН, літаком "Майамі-Київ" з США в аеропорт "Бориспіль" увечері понеділка прибули 259 пасажирів, з яких майже половина - українські учні, які потрапили за океан по американській освітній програмі FLEX.

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