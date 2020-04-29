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Польша вернула 12 украинцев из Марокко

Польша вернула 12 украинцев из Марокко

Киев  •  УНН

 • 22989 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Министерство иностранных дел Польши помогло вернуть из Марокко 12 украинских граждан. Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица в Twitter, передает УНН.

"Мы благодарим Министерство иностранных дел Республики Польша, LOT (авиакомпания - ред.) и Механизм гражданской защиты ЕС за помощь 12 гражданам Украины, которые вернулись из Марокко в страну благодаря этому проекту. Они еще не являются гражданами ЕС, но благодаря таким совместным действиям они привыкают к преимуществам членства в объединенном и нескольких ЕС", - сообщил посол.

Так, министерство иностранных дел Республики ранее сообщило, что накануне в Польшу из Марокко в рамках Механизма гражданской защиты Союза (UCPM) прилетел самолет с 30 гражданами Польши и 110 гражданами других стран.

Как сообщал УНН, самолетом "Майами-Киев" из США в аэропорт "Борисполь" вечером в понедельник прибыли 259 пассажиров, из которых почти половина - украинские ученики, которые попали за океан по американской образовательной программе FLEX.

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