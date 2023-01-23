Польща запросила дозвіл у Берліна на постачання танків "Леопард" Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Польща звернулася за дозволом до уряду Німеччини на постачання бойових танків Leopard Україні, заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, передає УНН посилаючись на агентство DPA.
Раніше Федеральний уряд Німеччині заявив, що поки не отримував заявки від західних партнерів на схвалення поставок Leopard в Україну.
Цитата
"Ми проситимемо таке схвалення, але це другорядне питання", - сказав Моравецький у понеділок у Познані на заході Польщі.
За його словами, навіть якщо Польща в результаті не отримає схвалення Берліна, вони хочуть діяти у рамках невеликої коаліції.
"Якщо німців не буде у цій коаліції, ми все одно перекинемо наші танки в Україну разом з іншими" - продовжив Моравецький.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Варшава може відправити танки Leopard до України без погодження з Берліном