Польша запросила разрешение у Берлина на поставку танков "Леопард" Украине

Ранее Федеральное правительство Германии заявило, что пока не получало заявки от западных партнеров на одобрение поставок Leopard в Украину.

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"Мы будем просить такое одобрение, но это второстепенный вопрос", - сказал Моравецкий в понедельник в Познани на западе Польши.

По его словам, даже если Польша в итоге не получит одобрения Берлина, они хотят действовать в рамках небольшой коалиции.

"Если немцев не будет в этой коалиции, мы все равно перебросим наши танки в Украину вместе с другими" - продолжил Моравецкий.

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