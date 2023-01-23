Польша запросила разрешение у Берлина на поставку танков "Леопард" Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Польша обратилась за разрешением к правительству Германии на поставку боевых танков Leopard Украине, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий, передает УНН ссылаясь на агентство DPA.
Ранее Федеральное правительство Германии заявило, что пока не получало заявки от западных партнеров на одобрение поставок Leopard в Украину.
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"Мы будем просить такое одобрение, но это второстепенный вопрос", - сказал Моравецкий в понедельник в Познани на западе Польши.
По его словам, даже если Польша в итоге не получит одобрения Берлина, они хотят действовать в рамках небольшой коалиции.
"Если немцев не будет в этой коалиции, мы все равно перебросим наши танки в Украину вместе с другими" - продолжил Моравецкий.
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