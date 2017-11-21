Польща надала українським автоперевізникам додаткові дозволи

“Сьогодні польська сторона у телефонному режимі поінформувала українську сторону щодо позитивного вирішення питання виділення додаткових дозволів. За попередньою інформацією, польська сторона дала згоду на виділення українським автоперевізникам додатково 3 000 дозволів категорії “Євро-3” та 3 000 дозволів категорії “Євро-5”, — зазначили у міністерстві.

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У Мінінфраструктури уточнили, що завтра ця інформація має бути підтверджена відповідним офіційним повідомленням польської сторони.

При цьому, пояснили у відомстві, ці дозволи польська сторона зможе передати лише 27-28 листопада 2017 року. Таким чином, у разі дотримання заявлених термінів, дозволи будуть наявні у ПВД для їх оформлення не раніше 29-30 листопада 2017 року.

У міністерстві додали, що для прискорення процесу передачі дозволів Мінінфраструктури спільно з секретаріатом АсМАП України вживає відповідних заходів щодо доставки їх в Україну.

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