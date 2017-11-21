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Польша предоставила украинским автоперевозчикам дополнительные разрешения

Польша предоставила украинским автоперевозчикам дополнительные разрешения

Киев  •  УНН

 • 21626 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Польша предоставила украинским автоперевозчикам дополнительно 3 тыс. разрешений категории "Евро-3" и 3 тыс. разрешений категории "Евро-5". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины, передает УНН.

"Сегодня польская сторона в телефонном режиме сообщила украинскую сторону относительно положительного решения вопроса выделения дополнительных разрешений. По предварительной информации, польская сторона дала согласие на выделение украинским автоперевозчикам дополнительно 3000 разрешений категории "Евро-3" и 3000 разрешений категории "Евро-5", - отметили в министерстве.

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В Мининфраструктуры уточнили, что завтра эта информация должна быть подтверждена соответствующим официальным сообщением польской стороны.

При этом, пояснили в ведомстве, эти разрешения польская сторона сможет передать только 27-28 ноября 2017 года. Таким образом, при соблюдении заявленных сроков, разрешения будут имеющиеся в ПВД для их оформления не ранее 29-30 ноября 2017 года.

В министерстве добавили, что для ускорения процесса передачи разрешений Мининфраструктуры совместно с секретариатом АсМАП Украины принимает соответствующие меры по доставке их в Украину.

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