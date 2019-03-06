Польща – лідер серед країн Європи за кількістю випадків АЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Польща є лідером серед європейських країн за кількістю спалахів африканської чуми свиней (АЧС), передає УНН з посиланням на farmer.pl.
Згідно з даними Європейської комісії, у минулому році майже половина випадків АЧС, які фіксувалися в ЄС і Україні, припали на Польщу.
"У минулому році у 28 країнах ЄС і в Україні було зареєстровано 5 тис. 403 випадків захворювання. Майже половина з них - 2 тис. 438 - була зафіксована в Польщі", - пише видання.
Друге місце в антирейтингу займає Литва, де було зареєстровано 1 тис. випадків АЧС.
"Латвія зайняла третє місце з показником в 685 випадків захворювання", - пише видання.
Також повідомляється, що в 2018 році в Естонії було зафіксовано 230 випадків АЧС, в Румунії - 170, в Бельгії - 161, в Угорщині - 138, в Італії - 64, в Україні - 41, в Чехії -28, в Болгарії - 5.
Йдеться про спалахи АЧС серед диких тварин.
Нагадаємо, в Україні в минулому році було зафіксовано 145 спалахів АЧС. При цьому, згідно з даними Національної академії аграрних наук, вірус вражає українські фермерські господарства вже протягом останніх 6 років. При цьому, Держпрограми по боротьбі з АЧС в нашій країні досі немає.
Також нагадаємо, що, за словами депутата Сергія Тригубенка, держава досі не компенсувала більш ніж 27 млн грн збитків, завданих українським фермерам хворобою в минулому році.