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Польша – лидер среди стран Европы по количеству случаев АЧС

Польша – лидер среди стран Европы по количеству случаев АЧС

Киев  •  УНН

 • 5701 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Польша является лидером среди европейских стран по количеству вспышек африканской чумы свиней (АЧС), передает УНН со ссылкой на farmer.pl

Согласно данным Европейской комиссии, в прошлом году почти половина случаев АЧС, которые фиксировались в ЕС и Украине, пришлись на Польшу.

"В прошлом году в 28 странах ЕС и в Украине было зарегистрировано 5 тыс. 403 случаев заболевания. Почти половина из них - 2 тыс. 438 - была зафиксирована в Польше", - пишет издание.

Второе место в антирейтинге занимает Литва, где было зарегистрировано 1 тыс. случаев АЧС.

"Латвия заняла третье место с показателем в 685 случаев заболевания", - пишет издание.

Также сообщается, что в 2018 году в Эстонии было зафиксировано 230 случаев АЧС, в Румынии - 170, в Бельгии - 161, в Венгрии - 138, в Италии - 64, в Украине - 41, в Чехии -28, в Болгарии - 5.

Речь идет о вспышках АЧС среди диких животных.

Напомним, в Украине в прошлом году было зафиксировано 145 вспышек АЧС. При этом, согласно данным Национальной академии аграрных наук, вирус поражает украинские фермерские хозяйства уже на протяжении последних 6 лет. При этом, Госпрограммы по борьбе с АЧС в нашей стране до сих пор нет.

Также напомним, что, по словам депутата Сергея Тригубенко, государство до сих пор не компенсировало более 27 млн грн убытков, причиненных украинским фермерам болезнью в прошлом году.

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