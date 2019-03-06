Польша – лидер среди стран Европы по количеству случаев АЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Польша является лидером среди европейских стран по количеству вспышек африканской чумы свиней (АЧС), передает УНН со ссылкой на farmer.pl
Согласно данным Европейской комиссии, в прошлом году почти половина случаев АЧС, которые фиксировались в ЕС и Украине, пришлись на Польшу.
"В прошлом году в 28 странах ЕС и в Украине было зарегистрировано 5 тыс. 403 случаев заболевания. Почти половина из них - 2 тыс. 438 - была зафиксирована в Польше", - пишет издание.
Второе место в антирейтинге занимает Литва, где было зарегистрировано 1 тыс. случаев АЧС.
"Латвия заняла третье место с показателем в 685 случаев заболевания", - пишет издание.
Также сообщается, что в 2018 году в Эстонии было зафиксировано 230 случаев АЧС, в Румынии - 170, в Бельгии - 161, в Венгрии - 138, в Италии - 64, в Украине - 41, в Чехии -28, в Болгарии - 5.
Речь идет о вспышках АЧС среди диких животных.
Напомним, в Украине в прошлом году было зафиксировано 145 вспышек АЧС. При этом, согласно данным Национальной академии аграрных наук, вирус поражает украинские фермерские хозяйства уже на протяжении последних 6 лет. При этом, Госпрограммы по борьбе с АЧС в нашей стране до сих пор нет.
Также напомним, что, по словам депутата Сергея Тригубенко, государство до сих пор не компенсировало более 27 млн грн убытков, причиненных украинским фермерам болезнью в прошлом году.