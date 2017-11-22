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Польща купуватиме газ у США

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. 21 листопада у Вашингтоні польська компанія PGNiG підписала контракт на п’ять років із британською компанією Centrica щодо постачання скрапленого природного газу (СПГ). За цей період до Польщі прибуде дев’ять вантажних кораблів із американським газом, передає УНН із посиланням на Польське радіо.

Перша поставка очікується у 2018 році. Газ поставлятимуть морем із терміналу Sabine Pass у штаті Луїзіана до терміналу в місті Свіноустя у Польщі.

Варто відзначити, що цей договір став першим середньостроковим контрактом на постачання скрапленого природного газу із США до Центральної та Східної Європи.

Заступник директора PGNiG Мацєй Возняк вирішив не розкривати подробиць угоди, а на запитання щодо ціни ресурсу відповів, що вона "вигідна та ринкова". Крім того, він заявив про намір протягом найближчих років створити пакет подібних середньотермінових контрактів.

"Можливо, це будуть постачальники зі США, можливо – з інших країн", – додав М.Возняк.

Звернемо увагу, Польща вже має кілька аналогічних контрактів: довгостроковий на постачання газу з Катару та договір про короткотермінове постачання у 2016 та 2017 роках.

Нагадаємо, за дев’ять місяців поточного року Україна імпортувала 10,57 млрд кубометрів газу на суму більш ніж у 2,2 млрд доларів.

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