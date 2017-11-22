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Польша будет покупать газ у США

Польша будет покупать газ у США

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. 21 ноября в Вашингтоне польская компания PGNiG подписала контракт на пять лет с британской компанией Centrica о поставках сжиженного природного газа (СПГ). За этот период в Польшу прибудет девять грузовых кораблей с американским газом, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

Первая поставка ожидается в 2018 году. Газ будет поставляться морем из терминала Sabine Pass в Луизиане до терминала в городе Свиноустя в Польше.

Стоит отметить, что этот договор стал первым среднесрочным контрактом на поставку сжиженного природного газа из США в Центральную и Восточную Европу.

Заместитель директора PGNiG Мацей Возняк решил не раскрывать подробностей сделки, а на вопрос о цене ресурса ответил, что она "выгодна и рыночная". Кроме того, он заявил о намерении в течение ближайших лет создать пакет подобных среднесрочных контрактов.

"Возможно, это будут поставщики из США, возможно - из других стран", - добавил Возняк.

Обратим внимание, Польша уже имеет несколько аналогичных контрактов: долгосрочный на поставку газа из Катара и договор о краткосрочных поставках в 2016 и 2017 годах.

Напомним, за девять месяцев текущего года Украина импортировала 10,57 млрд кубометров газа на сумму более чем в 2,2 млрд долларов.

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