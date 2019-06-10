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Полозов обговорив з Клімкіним і Ліщиною справу українських моряків

Полозов обговорив з Клімкіним і Ліщиною справу українських моряків

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 червня. УНН. Адвокат утримуваних в Росії 24 військовополонених українських моряків Микола Полозов в понеділок зустрівся з главою МЗС України Павло Клімкін заступником міністра юстиції України Іваном Ліщиною. Про це Полозов повідомив на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.

"Сьогодні відбулася робоча зустріч з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. Обговорили справу військовополонених українських моряків і ряд інших питань", - написав Полозов.

Крім того, за словами адвоката, він так само провів зустріч із заступником міністра юстиції України Іваном Ліщиною.

"Обговорювали справу військовополонених українських моряків", - додав він.

Нагадаємо, раніше Полозов повідомив, що в Росії триває новий етап слідчих дій щодо українських військовополонених моряків, захоплених в листопаді минулого року у Керченської протоки. Всього дії вже були проведені в відношенні 11 моряків.

Як повідомляв УНН, Міжнародний трибунал з морського права зобов'язав Росію звільнити українських моряків і повернути в Україну захоплені судна.

25 листопада 2018 прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.

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