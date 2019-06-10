Полозов обговорив з Клімкіним і Ліщиною справу українських моряків

"Сьогодні відбулася робоча зустріч з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. Обговорили справу військовополонених українських моряків і ряд інших питань", - написав Полозов.



Крім того, за словами адвоката, він так само провів зустріч із заступником міністра юстиції України Іваном Ліщиною.



"Обговорювали справу військовополонених українських моряків", - додав він.



Нагадаємо, раніше Полозов повідомив, що в Росії триває новий етап слідчих дій щодо українських військовополонених моряків, захоплених в листопаді минулого року у Керченської протоки. Всього дії вже були проведені в відношенні 11 моряків.



Як повідомляв УНН, Міжнародний трибунал з морського права зобов'язав Росію звільнити українських моряків і повернути в Україну захоплені судна.



25 листопада 2018 прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.