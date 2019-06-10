Полозов обговорив з Клімкіним і Ліщиною справу українських моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Адвокат утримуваних в Росії 24 військовополонених українських моряків Микола Полозов в понеділок зустрівся з главою МЗС України Павло Клімкін заступником міністра юстиції України Іваном Ліщиною. Про це Полозов повідомив на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
"Сьогодні відбулася робоча зустріч з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. Обговорили справу військовополонених українських моряків і ряд інших питань", - написав Полозов.
Крім того, за словами адвоката, він так само провів зустріч із заступником міністра юстиції України Іваном Ліщиною.
"Обговорювали справу військовополонених українських моряків", - додав він.
Нагадаємо, раніше Полозов повідомив, що в Росії триває новий етап слідчих дій щодо українських військовополонених моряків, захоплених в листопаді минулого року у Керченської протоки. Всього дії вже були проведені в відношенні 11 моряків.
Як повідомляв УНН, Міжнародний трибунал з морського права зобов'язав Росію звільнити українських моряків і повернути в Україну захоплені судна.
25 листопада 2018 прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.