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Половину усіх робочих місць можуть автоматизувати

Київ • УНН

 • 9986 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. У 2013 році Карл Бенедикт Фрей і Майкл Озборн з Оксофордського університету застосували алгоритм машинного самонавчання для з'ясування, що 702 професії у Америці можна легко автоматизувати. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Econoist.

Половину усіх робочих місць можуть автоматизувати

На думку вчених, близько 47% усієї роботи, яка існує сьогодні, зможуть виконувати машини "через десятиліття чи два". У своєму звіті "Організація економічного співробітництва і розвитку" (ОЕСР) оцінила загрози і для інших країн. Метода цього разу відрізнялася від дослідження Фрея і Озборна.

Вчені оцінювали можливість автоматизації процесів, виконуваних у кожній окремій професії. Таким чином вдалося з'ясувати, що 14% професій у 32 країнах-учасницях ОЕСР під загрозою автоматизації. А близько 70% - в цілому можна автоматизувати. Над ще 32% різних робіт нависає менша загроза. Можливість виконання їх машинами варіюється на рівні 50-70%. Зважаючи на рівень зайнятості в країнах ОЕСР, дослідники підрахували, що 210 мільйонів робочих місць в 32 країнах під загрозою.
І біль від автоматизації не буде розподілятися рівномірно. Приміром, уразливість робочих місць в Словаччині вдвічі вища, ніж в Норвегії. В цілому, працівники у багатих країнах менше ризикують втратити роботу ніж громадяни країн з середніми доходами. Втім, інколи велика розбіжність існує навіть між економічно рівними державами.

Організаційна структура і склад промисловості грають в цьому процесі важливу роль. В Південній Кореї, приміром, 30% робочих місць припадає на промислове виробництво, в той час як у Канаді - 22%. Разом з тим, в середньому південнокорейське робоче місце важче автоматизувати, ніж канадське. Це може бути пов'язано з тим, що працівники у Південній Кореї краще і без шкоди для продуктивності поєднують рутинні завдання із соціальними і кретивними. А робот чи комп'ютер не може цього зробити. Ще одним поясненням "складності" автоматизувати робочі місця в Південній Кореї може бути те, що там виробники вже віддали машинам велику частину рутинних завдань.

Як повідомляв УНН, дворукий робот YuMi дебютував в якості диригента в Театрі Верді в Пізі.

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