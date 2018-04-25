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Половину всех рабочих мест могут автоматизировать

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 апреля. УНН. В 2013 году Карл Бенедикт Фрей и Майкл Осборн с Оксофордського университета применили алгоритм машинного самообучения для выяснения, что 702 профессии в Америке можно легко автоматизировать. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Econoist.

Половину всех рабочих мест могут автоматизировать

По мнению ученых, около 47% всей работы, которая существует сегодня, смогут выполнять машины "спустя десятилетия или два". В своем отчете "Организация экономического сотрудничества и развития" (ОЭСР) оценила угрозы и для других стран. Метода этот раз отличалась от исследования Фрея и Осборна.

Ученые оценивали возможность автоматизации процессов, выполняемых в каждой отдельной профессии. Таким образом удалось выяснить, что 14% профессий в 32 странах-участницах ОЭСР под угрозой автоматизации. А около 70% - в целом можно автоматизировать. Над еще 32% различных работ нависает меньше угрозы. Возможность выполнения их машинами варьируется на уровне 50-70%. Учитывая уровень занятости в странах ОЭСР, исследователи подсчитали, что 210 000 000 рабочих мест в 32 странах под угрозой. И боль от автоматизации не будет распределяться равномерно. К примеру, уязвимость рабочих мест в Словении вдвое выше, чем в Норвегии. В целом, работники в богатых странах меньше рискуют потерять работу чем граждане стран со средними доходами. Впрочем, иногда большое расхождение существует даже между экономически равными государствами.

Организационная структура и состав промышленности играют в этом процессе важную роль. В Южной Корее, например, 30% рабочих мест приходится на промышленное производство, в то время как в Канаде - 22%. Вместе с тем, в среднем южнокорейское рабочее место труднее автоматизировать, чем канадское. Это может быть связано с тем, что работники в Южной Корее лучше и без ущерба для производительности сочетают рутинные задачи с социальными и кретивнимы. А робот или компьютер не может этого сделать. Еще одним объяснением "сложности" автоматизировать рабочие места в Южной Корее может быть то, что там производители уже отдали машинам большую часть рутинных задач.

Как сообщал УНН, двурукий робот YuMi дебютировал в качестве дирижера в Театре Верди в Пизе.

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