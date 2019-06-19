Половина українців очікують від Зеленського припинення вогню на Донбасі – опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Половина українців очікують від Президента України Володимира Зеленського вирішення питання припинення вогню на Донбасі. Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг”, передає УНН.
Так, 50% респондентів зазначили, що очікують від Зеленського вирішення питання припинення вогню на Донбасі, 38% — мають сподівання стосовно зниження тарифів, 22% — очікують зменшення впливу олігархів на політику, 20% — чекають підвищення соціальних стандартів, 19% — покарання винних у корупції високопосадовців, 17% — скасування недоторканності народних депутатів.
Крім того, 16% респондентів зазначили, що очікують підвищення якості медицини, 13% — активізації співпраці із НАТО та ЄС, 12% — налагодження співпраці із Росією, 12% — зміцнення української армії, 10% — об’єднання країни.
Зазначається, що очікування щодо припинення війни на Донбасі притаманні практично більшості респондентів в усіх макрорегіонах.
З іншого боку, дещо вищий рівень сподівань стосовно зниження тарифів, зменшення впливу олігархів на політику та налагодження відносин з РФ фіксується серед мешканців півдня та сходу.
Стосовно покарання високопосадовців, винних у корупції, дещо вищі очікування на заході та півдні країни, скасування недоторканності народних депутатів — у центрі, підвищення якості медицини — на півдні, активізація співпраці з НАТО та ЄС та зміцнення української армії — на заході України.
За даними опитування, половина респондентів задоволені діяльністю Президента України Зеленського, 14% — протилежної думки, ще 38% — поки не змогли сформувати ставлення до нього.
Довідка: наведені дані були отримані в ході проведення соціологічного опитування населення України від 18 років і старше протягом 8-12 червня 2019 року методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.
Як повідомляв УНН, Зеленський закликав продовжувати санкції через ситуацію на Донбасі.