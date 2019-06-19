Половина украинцев ожидают от Зеленского прекращения огня на Донбассе - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Половина украинский ожидают от Президента Украины Владимира Зеленского решения вопроса прекращения огня на Донбассе. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг”, передает УНН.
Так, 50% респондентов отметили, что ожидают от Зеленского решения вопроса прекращения огня на Донбассе, 38% — имеют надежду относительно снижения тарифов, 22% — ожидают уменьшения влияния олигархов на политику, 20% — ждут повышения социальных стандартов, 19% — наказание виновных в коррупции чиновников, 17% — отмена неприкосновенности народных депутатов.
Кроме того, 16% респондентов отметили, что ожидают повышения качества медицины, 13% — активизации сотрудничества с НАТО и ЕС, 12% — налаживание сотрудничества с Россией, 12% — укрепления украинской армии, 10% — объединение страны.
Отмечается, что ожидания о прекращении войны в Донбассе присущи практически большинству респондентов во всех макрорегионах.
С другой стороны, несколько выше уровень ожиданий по снижению тарифов, уменьшение влияния олигархов на политику и налаживание отношений с РФ фиксируется среди жителей юга и востока.
Относительно наказания чиновников, виновных в коррупции, несколько выше ожидания на западе и юге страны, отмена неприкосновенности народных депутатов — в центре, повышение качества медицины — на юге, активизация сотрудничества с НАТО и ЕС и укрепления украинской армии — на западе Украины.
По данным опроса, половина респондентов довольны деятельностью Президента Украины Зеленского, 14% — противоположного мнения, еще 38% — пока не смогли сформировать отношение к нему.
Справка: приведенные данные были получены в ходе проведения социологического опроса населения Украины от 18 лет и старше в течение 8-12 июня 2019 методом личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.
Как сообщал УНН, Зеленский призвал продолжать санкции из-за ситуации в Донбассе.