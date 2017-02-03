Половина населення Німеччини бачить М.Шульца канцлером ФРН – опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. У Німеччині 50% респондентів заявили, що під час виборів канцлера Німеччини проголосували би за представника Соціал-демократичної партії Мартіна Шульца. Про це свідчать результати опитування, проведеного для німецької телекомпанії ARD, повідомляє DW, передає УНН.
У свою чергу 34% опитаних знову би хотіли бачити у ролі канцлера Ангелу Меркель.
Зазначається, що прихильність до М.Шульца зросла на 9% порівняно з показниками, які фіксувалися в кінці січня. Щодо А.Меркель, то прихильність виборців до неї знизилася на 7%.
Зазначається, що вибори до парламенту відбудуться 27 вересня.
Як повідомляв УНН, 29 січня екс-президента Європарламенту Мартіна Шульца обрано єдиним кандидатом на посаду канцлера від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) на майбутніх виборах.