Половина населения Германии видит М.Шульца канцлером ФРГ - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Германии 50% респондентов заявили, что во время выборов канцлера Германии проголосовали бы за представителя Социал-демократической партии Мартина Шульца. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного для немецкой телекомпании ARD, сообщает DW, передает УНН.
В свою очередь 34% опрошенных снова бы хотели видеть в роли канцлера Ангелу Меркель.
Отмечается, что приверженность М.Шульцу выросла на 9% по сравнению с показателями, которые фиксировались в конце января. Относительно А.Меркель, то благосклонность избирателей к ней снизилась на 7%.
Отмечается, что выборы в парламент состоятся 27 сентября.
Как сообщал УНН, 29 января экс-президента Европарламента Мартина Шульца избрали единым кандидатом на пост канцлера от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на предстоящих выборах.