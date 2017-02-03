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Половина населения Германии видит М.Шульца канцлером ФРГ - опрос

Киев • УНН

 • 9087 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Германии 50% респондентов заявили, что во время выборов канцлера Германии проголосовали бы за представителя Социал-демократической партии Мартина Шульца. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного для немецкой телекомпании ARD, сообщает DW, передает УНН.

Половина населения Германии видит М.Шульца канцлером ФРГ - опрос

В свою очередь 34% опрошенных снова бы хотели видеть в роли канцлера Ангелу Меркель.

Отмечается, что приверженность М.Шульцу выросла на 9% по сравнению с показателями, которые фиксировались в конце января. Относительно А.Меркель, то благосклонность избирателей к ней снизилась на 7%.

Отмечается, что выборы в парламент состоятся 27 сентября.

Как сообщал УНН, 29 января экс-президента Европарламента Мартина Шульца избрали единым кандидатом на пост канцлера от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на предстоящих выборах.

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