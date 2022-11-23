Половина Львова забезпечена електрикою та водою на 70% - Садовий
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Станом вечір 23 листопада у половині Львова відновили електроенергію, а водопостачання — на 70%. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий у Telegram, пише УНН.
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Міський голова Львова повідомив, що половина міста вже з електроенергією та наголосив, що планові відключення продовжуються. Водопостачання в місті відновлено на 70%. Наразі частина будинків забезпечені лише на перших поверхах, але це тимчасово.
Крім цього, у Львові запускають міські ТЕЦ та працюють над відновленням теплопостачання та подачею гарячої води. Паралельно відновлюють роботу електротранспорту — у місті працює вже 75% світлофорів.
Садовий повідомив, якщо не станеться надзвичайної ситуації, то садки та школи завтра працюватимуть у звичному режимі.
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"Нагадую, у Львові працюють 18 пунктів обігріву. Тут можна зарядити телефони, погрітися, випити гарячого чаю чи кави", - поінформував містян мер.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що після ударів рф по всій Україні застосовані аварійні відключення електроенергії.