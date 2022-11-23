Половина Львова уже с электроэнергией, водоснабжение восстановлено на 70% - Садовый

Детали

Мэр Львова сообщил, что половина города уже с электроэнергией и подчеркнул, что плановые отключения продолжаются. Водоснабжение в городе восстановлено на 70%. В настоящее время часть домов обеспечена только на первых этажах, но это временно.

Кроме того, во Львове запускают городские ТЭЦ и работают над восстановлением теплоснабжения и подачей горячей воды. Параллельно возобновляют работу электротранспорта – в городе работает уже 75% светофоров.

Садовый сообщил, если не произойдет чрезвычайная ситуация, то сады и школы завтра будут работать в обычном режиме.

Цитата

"Напоминаю, во Львове работают 18 пунктов обогрева. Здесь можно зарядить телефоны, погреться, выпить горячий чай или кофе", - проинформировал горожан.

Напомним

Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что после ударов рф по всей Украине применены аварийные отключения электроэнергии.