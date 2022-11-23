Половина Львова уже с электроэнергией, водоснабжение восстановлено на 70% - Садовый
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. По состоянию на вечер 23 ноября в половине Львова возобновили электроэнергию, а водоснабжение — на 70%. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в Telegram, пишет УНН.
Детали
Мэр Львова сообщил, что половина города уже с электроэнергией и подчеркнул, что плановые отключения продолжаются. Водоснабжение в городе восстановлено на 70%. В настоящее время часть домов обеспечена только на первых этажах, но это временно.
Кроме того, во Львове запускают городские ТЭЦ и работают над восстановлением теплоснабжения и подачей горячей воды. Параллельно возобновляют работу электротранспорта – в городе работает уже 75% светофоров.
Садовый сообщил, если не произойдет чрезвычайная ситуация, то сады и школы завтра будут работать в обычном режиме.
Цитата
"Напоминаю, во Львове работают 18 пунктов обогрева. Здесь можно зарядить телефоны, погреться, выпить горячий чай или кофе", - проинформировал горожан.
Напомним
Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что после ударов рф по всей Украине применены аварийные отключения электроэнергии.