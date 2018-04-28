Половина картин музею у Франції виявилися підробками
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Французький музей художника Етьєна Террюса виявив, що половина робіт майстра виявилась підробками. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВВС Україна.
Експертна група, яка зібралась у музеї Террюса у місті Ельні на півдні Франції, виявила 82 підроблені роботи. Це більша частина усієї колекції музею. Ці роботи коштували близько 160 тисяч євро.
Працівники музею не здогадувались про підробки, аж поки історик мистецтва Ерік Форкада не вказав на проблему. Після отримання застороги від історика мистецтва музей зібрав комітет експертів, які й виявили 82 картини, що не були намальовані художником Етьєном Террюсом.
Як повідомили французькі ЗМІ, експерти встановили, що частина будинків на роботах, які приписувались пензлю Террюса, збудували вже після його смерті.
Міська влада Ельна купувала картини для музею протягом останніх двадцяти років. Влада подала скаргу на тих, хто замовляв, малював та продавав несправжні картини.
Місцева поліція почала розслідування цієї ситуації. Там допускають, що подібні випадки могли статись і з роботами інших місцевих художників.
Етьєн Террюс вважається одним із піонерів напрямку французького мистецтва кінця XIX і початку XX століття фовізму (від fauves - "дикий"). Як вказують експерти, цей напрямок характеризує "дика" виразність фарб.
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