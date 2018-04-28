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Половина картин музея во Франции оказались подделками

Киев • УНН

 • 13411 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Французский музей художника Этьена Террюса обнаружил, что половина работ мастера оказалась подделками. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВВС Украина.

Половина картин музея во Франции оказались подделками

Экспертная группа, которая собралась в музее Террюса в городе Ельня на юге Франции, обнаружила 82 поддельных работы. Это большая часть всей коллекции музея. Эти работы стоили около 160 тысяч евро.

Работники музея не догадывались о подделках, пока историк искусства Эрик Форкада не указал на проблему. После получения предостережения от историка искусства музей собрал комитет экспертов, которые и обнаружили 82 картины, которые не были нарисованы художником Этьеном Террюсом.

Как сообщили французские СМИ, эксперты установили, что часть домов на работах, которые приписывались кисти Террюса, построили уже после его смерти.

Городские власти Ельни покупали картины для музея в течение последних двадцати лет. Власти подали жалобу на тех, кто заказывал, рисовал и продавал ложные картины.

Местная полиция начала расследование этой ситуации. Там допускают, что подобные случаи могли произойти и с работами других местных художников.

Этьен Террюс считается одним из пионеров направления французского искусства конца XIX и начала XX века фовизма (от fauves - "дикий"). Как указывают эксперты, это направление характеризует "дикая" выразительность красок.

Напомним, телескоп Хаббл может стать первым музеем на орбите.

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