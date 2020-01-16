Полковника Ноздрачова понизили у посаді

$41.400.13
45.840.29
ukru
Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив
09:11 • 23634 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

07:48 • 24906 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
06:31 • 27708 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 230284 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 158793 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 135215 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 138111 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 150770 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 149014 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 233445 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2м/с
54%
Популярнi новини

Велика Британія та Норвегія виділять Україні 580 млн доларів на дрони та зброю

11 квітня, 00:24 • 28734 перегляди

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

11 квітня, 03:25 • 37115 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 15794 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 32499 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

08:05 • 32927 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 23643 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 230292 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 193976 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 311983 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 332647 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 32603 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 15892 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 63292 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 45644 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 59572 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

Полковника Ноздрачова понизили у посаді

Київ • УНН

 • 19541 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Полковника Збройних Сил України Олексія Ноздрачова, який заявив про “готовність української армії до реінтеграції з російською”, понизили у посаді та відсторонили від подальшого проходження служби у співробітництві з Генштабом ЗСУ. Про це повідомляє пише Військова служба правопорядку у Збройних Силах України (ВСП ЗСУ), інформує УНН.

Полковника Ноздрачова понизили у посаді

Зазначається, що ВСП ЗСУ завершило службове розслідування щодо оприлюднення начальником Управління цивільно-військового співробітництва ЗС України полковником Олексієм Ноздрачовим заяв, “що виходять за межі його службових обов’язків”.

“У ході розслідування військовослужбовець надав вичерпні пояснення та, зокрема, пройшов ретельну процедуру опитування з використанням поліграфу. Обставини та умови події також були всебічно вивчені фахівцями військової контррозвідки Служби безпеки України”, — йдеться у повідомленні.

Під час розслідування ВСП ЗСУ встановили, що стороннього впливу на полковника Олексія Ноздрачова не було. Водночас, офіцер грубо порушив вимоги нормативно-правових актів, що регламентують діяльність військових службових осіб.

“За результатами службового розслідування полковника Олексія Ноздрачова притягнуто до дисциплінарної відповідальності — пониження у посаді. Подальше проходження служби військовослужбовцем не буде пов’язане з керівництвом підрозділом цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗС України”, — резюмували у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що полковника Ноздрачова відсторонили на час службового розслідування.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$63.42
Bitcoin
$81,616.70
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.03
Золото
$3,234.04
Ethereum
$1,551.66