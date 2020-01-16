Полковника Ноздрачова понизили у посаді
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Полковника Збройних Сил України Олексія Ноздрачова, який заявив про “готовність української армії до реінтеграції з російською”, понизили у посаді та відсторонили від подальшого проходження служби у співробітництві з Генштабом ЗСУ. Про це повідомляє пише Військова служба правопорядку у Збройних Силах України (ВСП ЗСУ), інформує УНН.
Зазначається, що ВСП ЗСУ завершило службове розслідування щодо оприлюднення начальником Управління цивільно-військового співробітництва ЗС України полковником Олексієм Ноздрачовим заяв, “що виходять за межі його службових обов’язків”.
“У ході розслідування військовослужбовець надав вичерпні пояснення та, зокрема, пройшов ретельну процедуру опитування з використанням поліграфу. Обставини та умови події також були всебічно вивчені фахівцями військової контррозвідки Служби безпеки України”, — йдеться у повідомленні.
Під час розслідування ВСП ЗСУ встановили, що стороннього впливу на полковника Олексія Ноздрачова не було. Водночас, офіцер грубо порушив вимоги нормативно-правових актів, що регламентують діяльність військових службових осіб.
“За результатами службового розслідування полковника Олексія Ноздрачова притягнуто до дисциплінарної відповідальності — пониження у посаді. Подальше проходження служби військовослужбовцем не буде пов’язане з керівництвом підрозділом цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗС України”, — резюмували у повідомленні.
Раніше повідомлялось, що полковника Ноздрачова відсторонили на час службового розслідування.