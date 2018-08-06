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Політв’язня Костенка у Києві зустріне мама

Політв’язня Костенка у Києві зустріне мама

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Сьогодні увечері до Києва має прибути політв'язень Олександр Костенко. До столиці також приїхала його мама. Про це на брифінгу повідомив державний секретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заяць, передає УНН.

"Сьогодні увечері Костенко вже має бути у Києві", - сказав Заяць.

У МЗС також повідомили, що колишньому політв'язеню у столиці буде запропоноване житло, медична допомога та послуги радника для того, щоб оформити статус внутрішньо-переміщенні особи.

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Крім того, Заяць повідомив, що у Костенка є український паспорт, який йому повернули під час звільнення.

"Я можу підтвердити офіційно, що Олександр Костенко є громадянином України і в'їхав він на територію України за своїм українським паспортом", - повідомив держсекретар.

Як повідомляв УНН, звільнений після відбування покарання у російській колонії українець Олександр Костенко перетнув кордон РФ та України і вже увечері очікується у Києві.

Костенко у РФ звинуватили у нанесенні шкоди здоров’ю працівнику “Беркута” у лютому 2014 року і зберіганні частин вогнепальної зброї, за що 15 травня 2015 року “Київський районний суд” Сімферополя присудив йому 4 роки і 2 місяці позбавлення волі в колонії суворого режиму.

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