Политзаключенного Костенко в Киеве встретит мама
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Сегодня вечером в Киев должен прибыть политзаключенный Александр Костенко. В столицу также приехала его мама. Об этом на брифинге сообщил государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц, передает УНН.
"Сегодня вечером Костенко уже должен быть в Киеве", - сказал Заяц.
В МИД также сообщили, что бывшему политзаключенному в столице будет предложено жилье, медицинская помощь и услуги советника для того, чтобы оформить статус внутренне перемещенного лица.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно о состоянии здоровья Костенко
Кроме того, Заяц сообщил, что у Костенко есть украинский паспорт, который ему вернули при освобождении.
"Я могу подтвердить официально, что Александр Костенко является гражданином Украины и въехал он на территорию Украины по своему украинскому паспорту", - сообщил госсекретарь.
Как сообщал УНН, освобожденный после отбывания наказания в российской колонии украинец Александр Костенко пересек границу РФ и Украины и уже вечером ожидается в Киеве.
Костенко в РФ обвинили в нанесении вреда здоровью работнику "Беркута" в феврале 2014 года и хранении частей огнестрельного оружия, за что 15 мая 2015 года "Киевский районный суд" Симферополя приговорил его к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.