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Политзаключенного Костенко в Киеве встретит мама

Политзаключенного Костенко в Киеве встретит мама

Киев  •  УНН

 • 9216 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Сегодня вечером в Киев должен прибыть политзаключенный Александр Костенко. В столицу также приехала его мама. Об этом на брифинге сообщил государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц, передает УНН.

"Сегодня вечером Костенко уже должен быть в Киеве", - сказал Заяц.

В МИД также сообщили, что бывшему политзаключенному в столице будет предложено жилье, медицинская помощь и услуги советника для того, чтобы оформить статус внутренне перемещенного лица.

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Кроме того, Заяц сообщил, что у Костенко есть украинский паспорт, который ему вернули при освобождении.

"Я могу подтвердить официально, что Александр Костенко является гражданином Украины и въехал он на территорию Украины по своему украинскому паспорту", - сообщил госсекретарь.

Как сообщал УНН, освобожденный после отбывания наказания в российской колонии украинец Александр Костенко пересек границу РФ и Украины и уже вечером ожидается в Киеве.

Костенко в РФ обвинили в нанесении вреда здоровью работнику "Беркута" в феврале 2014 года и хранении частей огнестрельного оружия, за что 15 мая 2015 года "Киевский районный суд" Симферополя приговорил его к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

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