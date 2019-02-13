Політв’язень Панов відмовляється виконувати гімн Росії

"Завдяки російській правозахисниці Віри Гончарової сьогодні дізналися, що Женя (Євген Панов) так і знаходиться у шостій колонії в Омську, мучать болі у спині. Зробили укол знеболювального. Лікування не проводять… На зустрічі з правозахисницею Женя сказав, що: працювати в колонії не збирається, жодного батрачення на державу-агресора; гімн держави-агресора виконувати відмовляється (там є практика щоденного примушування славіть отєчєство); хоче вчитися дистанційно у ВУЗі - вивчати історію", - написав брат.

За словами право захисниці, Панов був дуже радий отримати привіти та передачу. Передає всі обійми.

"Слава Богу живий. Слава богу витримав тримісячний етап", - додав Котелянець.

Нагадаємо, засудженого в Криму у “справі українських диверсантів” Євгена Панова етапують в одну з колоній російського Омська.



