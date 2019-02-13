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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 69011 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 92419 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 132949 просмотра

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7 марта, 17:42 • 131996 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130770 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145300 просмотра

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Политзаключенный Панов отказывается исполнять гимн России

Политзаключенный Панов отказывается исполнять гимн России

Киев  •  УНН

 • 10150 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Украинский политзаключенный Евгений Панов, которого приговорили к восьми годам "за подготовку к совершению диверсий в Крыму", который находится в шестой колонии в Омске, отказывается исполнять гимн России и работать в колонии. Об этом сообщил его брат Игорь Котелянец в Facebook, передает УНН.

"Благодаря российской правозащитницы Веры Гончаровой сегодня узнали, что Женя (Евгений Панов), так и находится в шестой колонии в Омске, мучают боли в спине. Сделали укол обезболивающего. Лечение не проводят ... На встрече с правозащитницей Женя сказал, что: работать в колонии не собирается; гимн государства-агрессора выполнять отказывается (там есть практика ежедневного принуждение слава отечество) хочет учиться дистанционно в ВУЗе - изучать историю", - написал брат.

По словам правозащитницы, Панов был очень рад получить приветы и передачу. Передает всем объятия.

"Слава Богу жив. Слава богу выдержал трехмесячный этап", - добавил Котелянец.

Напомним, осужденного в Крыму по "делу украинских диверсантов" Евгения Панова этапируют в одну из колоний российского Омска.

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