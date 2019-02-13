Политзаключенный Панов отказывается исполнять гимн России
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Украинский политзаключенный Евгений Панов, которого приговорили к восьми годам "за подготовку к совершению диверсий в Крыму", который находится в шестой колонии в Омске, отказывается исполнять гимн России и работать в колонии. Об этом сообщил его брат Игорь Котелянец в Facebook, передает УНН.
"Благодаря российской правозащитницы Веры Гончаровой сегодня узнали, что Женя (Евгений Панов), так и находится в шестой колонии в Омске, мучают боли в спине. Сделали укол обезболивающего. Лечение не проводят ... На встрече с правозащитницей Женя сказал, что: работать в колонии не собирается; гимн государства-агрессора выполнять отказывается (там есть практика ежедневного принуждение слава отечество) хочет учиться дистанционно в ВУЗе - изучать историю", - написал брат.
По словам правозащитницы, Панов был очень рад получить приветы и передачу. Передает всем объятия.
"Слава Богу жив. Слава богу выдержал трехмесячный этап", - добавил Котелянец.
Напомним, осужденного в Крыму по "делу украинских диверсантов" Евгения Панова этапируют в одну из колоний российского Омска.