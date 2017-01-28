Політв'язень М.Карпюк перебуває у Володимирському централі, його відвідав консул - захисник
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Засуджений в Росії українець Микола Карпюк, про місцезнаходження якого адвокати не знали із 5 грудня, перебуває у Володимирському централі. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив його адвокат Ілля Новіков, передає УНН.
“Микола Карпюк перебуває у Володимирському централі на карантині. Самопочуття в нормі”, — написав І.Новіков.
Також він повідомив, що ув’язненого МКарпюка відвідав український консул.
Як повідомляв УНН, Верховний суд Чеченської Республіки РФ присудив М.Карпюку — 22,5 року, С.Клиху — 20 років позбавлення волі.
Нагадаємо, українські політв’язні Станіслав Клих та Микола Карпюк, за версією російського слідства, брали участь у Першій Чеченській війні проти російських федеральних сил у складі озброєних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія.