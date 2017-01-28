Политзаключенный Н.Карпюк находится во Владимирском централе, его посетил консул - защитник
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Осужденный в России украинец Николай Карпюк, о местонахождении которого адвокаты не знали с 5 декабря находится во Владимирском централе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его адвокат Илья Новиков, передает УНН.
"Николай Карпюк находится во Владимирском централе на карантине. Самочувствие в норме", - написал И.Новиков.
Также он сообщил, что заключенного Н.Карпюка посетил украинский консул.
Как сообщал УНН, Верховный суд Чеченской Республики РФ присудил Н.Карпюку - 22,5 года, С.Клиху - 20 лет лишения свободы.
Напомним, украинские политзаключенные Станислав Клих и Николай Карпюк, по версии российского следствия, принимали участие в Первой Чеченской войне против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия.