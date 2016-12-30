Поліцію Київщини очолив новий керівник

Наказ про призначення керівника поліції столичного регіону оголосив вчора, 29 грудня, на розширеній міжвідомчій нараді тимчасово виконуючий обов’язки Голови Національної поліції України Вадим Троян.

Полковник поліції привітав новопризначеного очільника та зазначив, що поліція Київщини вже пройшла частину реформ, а ще левова частка чекає у наступному 2017 році, саме під професійним керівництвом практика. Основним завданням підрозділів поліції залишається профілактика злочинності на вулицях та розкриття скоєних злочинів.

Полковник поліції Д.Ценов подякував присутнім за довіру та зазначив, що знає проблеми кожного працівника поліції області і тільки спільними зусиллями можна виконати всі поставлені задачі.

Після закінчення урочистої частини керівники структурних та територіальних підрозділів поліції столичної області обговорили питання забезпечення публічного порядку під час проведення новорічних та різдвяних свят.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, поліції Рівненщини представили нового керівника.