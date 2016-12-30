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Полицию Киевской области возглавил новый руководитель

Полицию Киевской области возглавил новый руководитель

Киев • УНН

 • 24610 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Полицию Киевской области официально возглавил Дмитрий Ценов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Приказ о назначении руководителя полиции столичного региона объявил вчера, 29 декабря, на расширенном межведомственном совещании временно исполняющий обязанности Председателя Национальной полиции Украины Вадим Троян.

Полковник полиции поздравил новоназначенного руководителя и отметил, что полиция Киевской области уже прошла часть реформ, а еще львиная доля ждет в следующем 2017 году, именно под профессиональным руководством практика. Основной задачей подразделений полиции остается профилактика преступности на улицах и раскрытие совершенных преступлений.

Полковник полиции Д.Ценов поблагодарил присутствующих за доверие и отметил, что знает проблемы каждого работника полиции области и только совместными усилиями можно выполнить все поставленные задачи.

После окончания торжественной части руководители структурных и территориальных подразделений полиции столичной области обсудили вопросы обеспечения общественного порядка во время проведения новогодних и рождественских праздников.

Напомним, как сообщал УНН, полиции Ровенской области представили нового руководителя.

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