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Поліція з'ясовує обставини масової бійки зі стріляниною у центрі Києва

Поліція з'ясовує обставини масової бійки зі стріляниною у центрі Києва

Київ • УНН

 • 32798 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. Наразі поліція встановлює обставини масової бійки зі стріляниною, яка відбулася сьогодні зранку в центрі Києва. Про це у коментарі УНН повідомила пресофіцер Печерського управління поліції ГУНП у Києві Оксана Тищенко.

На питання, чи дійсно в Києві відбулася масова бійка зі стріляниною, Тищенко відповіла: “Так, наразі встановлюємо всі обставини. Туди виїжджала слідчо-оперативна група Печерського управління поліції”.

Нагадаємо, сьогодні близько 04:00 ранку у центрі Києва невідомі влаштували бійку зі стріляниною. За інформацією очевидців, є потерпілі.

Наразі не відомо, що спровокувало конфлікт.

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