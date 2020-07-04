Поліція з'ясовує обставини масової бійки зі стріляниною у центрі Києва

На питання, чи дійсно в Києві відбулася масова бійка зі стріляниною, Тищенко відповіла: “Так, наразі встановлюємо всі обставини. Туди виїжджала слідчо-оперативна група Печерського управління поліції”.

Нагадаємо, сьогодні близько 04:00 ранку у центрі Києва невідомі влаштували бійку зі стріляниною. За інформацією очевидців, є потерпілі.

Наразі не відомо, що спровокувало конфлікт.