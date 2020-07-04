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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 40601 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 60299 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

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5 марта, 02:32 • 110959 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 119830 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 122741 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 119301 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102981 просмотра

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Полиция выясняет обстоятельства массовой драки со стрельбой в центре Киева

Полиция выясняет обстоятельства массовой драки со стрельбой в центре Киева

Киев  •  УНН

 • 32784 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства массовой драки со стрельбой, которая произошла сегодня утром в центре Киева. Об этом в комментарии УНН сообщила пресофицер Печерского управления полиции ГУНП в Киеве Оксана Тищенко.

На вопрос, действительно ли в Киеве произошла массовая драка со стрельбой, Тищенко ответила: "Да, сейчас устанавливаем все обстоятельства. Туда выезжала следственно-оперативная группа Печерского управления полиции".

Напомним, сегодня около 4:00 утра в центре Киева неизвестные устроили драку со стрельбой. По информации очевидцев, есть пострадавшие.

Пока не известно, что спровоцировало конфликт.

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