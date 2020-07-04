Полиция выясняет обстоятельства массовой драки со стрельбой в центре Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства массовой драки со стрельбой, которая произошла сегодня утром в центре Киева. Об этом в комментарии УНН сообщила пресофицер Печерского управления полиции ГУНП в Киеве Оксана Тищенко.
На вопрос, действительно ли в Киеве произошла массовая драка со стрельбой, Тищенко ответила: "Да, сейчас устанавливаем все обстоятельства. Туда выезжала следственно-оперативная группа Печерского управления полиции".
Напомним, сегодня около 4:00 утра в центре Киева неизвестные устроили драку со стрельбой. По информации очевидцев, есть пострадавшие.
Пока не известно, что спровоцировало конфликт.