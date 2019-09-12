Поліція знайшла підозрювану у підпалі Чорнобильської зони – все через помсту
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. У ході оперативно розшукових заходів поліція встановила особу підозрювану в підпалі. Нею виявилася мешканка с. Старі Соколи, Іванківського району. Про це повідомляє УНН з посиланням на Нацполіцію.
Жінка підпалила траву з метою помститися колишнім роботодавцям, які нібито не виплатили їй гроші. Пожежа швидко перекинулася на ліс, а після – перейшла на Чорнобильську зону.
Для ліквідації вогнеборці залучили навіть авіацію. Наразі пожежа ще триває, для гасіння застосовано спеціальну пожежну техніку.
Підозрювана жінка нині дає покази слідчим.
Відкрите кримінальне провадження за ст. 245 (Знищення або пошкодження лісових масивів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до двох років або позбавлення волі на той самий строк.
Нагадаємо, пожежу у Чорнобильській зоні вже другий день гасять за допомогою авіації.