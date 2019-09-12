Полиция нашла подозреваемую в поджоге Чернобыльской зоны - все из-за мести
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция установила личность подозреваемого в поджоге. Ею оказалась жительница с. Старые Соколы, Иванковского района. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Нацполицию.
Женщина подожгла траву с целью отомстить бывшим работодателям, которые якобы не выплатили ей деньги. Пожар быстро перекинулся на лес, а после - перешел на Чернобыльскую зону.
Для ликвидации пожарные привлекли даже авиацию. Сейчас пожар продолжается, для тушения применена специальная пожарная техника.
Подозреваемая женщина сейчас дает показания следователям.
Открытое уголовное производство по ст. 245 (Уничтожение или повреждение лесных массивов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до двух лет или лишение свободы на тот же срок.
Напомним, пожар в Чернобыльской зоне уже второй день тушат с помощью авиации.