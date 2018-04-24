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Поліція: злочинець в Торонто перед атакою залишив зашифроване послання в соцмережі

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Алек Мінассіан перед вчиненням злочину в Торонто залишив зашифроване послання на своїй сторінці в Facebook. Про це у вівторок повідомив представник поліції мегаполісу детектив Грем Гібсон на прес-конференції, яка транслювалася національним телебаченням Канади, інформує УНН.

Поліція: злочинець в Торонто перед атакою залишив зашифроване послання в соцмережі

“Імовірно, обвинувачений залишив зашифроване повідомлення на Facebook за хвилину до скоєння атаки”, — сказав він. Подробиць поліцейський не став розкривати, зіславшись на таємницю слідства. Сторінка вже видалена.

Гібсон також повідомив, що всі постраждалі і загиблі — “у віці старше 20 і до 80 років”. Поліцейський відмовився приводити подробиці щодо їх особистостей, але уточнив кількість постраждалих: зараз їх 14 чоловік. Раніше повідомлялося про 10 загиблих і 15 отримали поранення.

За словами головного слідчого провінції Онтаріо доктора Дірка Хайєра, поліція поки не може підтвердити особистість жодної з жертв. “Ми повинні бути абсолютно впевнені, а процес ідентифікації займе якийсь час. До тих пір імена загиблих ми повідомляти не будемо”, — заявив він. Хайєр зазначив, що в даний час слідчі працюють з сім’ями загиблих.

Раніше ряд ЗМІ повідомив, що серед жертв є один громадянин Йорданії і два громадянина Південної Кореї, а мер Торонто Джон Торі заявив, що визначена тільки одна з жертв. За даними телеканалу CBC, мова йде про молоду дівчину на ім’я Анна-Марі Д’Аміко, яка працювала в офісному центрі недалеко від місця інциденту, і чию загибель підтвердив її роботодавець.

Як повідомляв УНН, чоловік, який наїхав на людей в Торонто був звільнений з армії Канади восени 2017 року.

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