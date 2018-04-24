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Полиция: преступник в Торонто перед атакой оставил зашифрованное послание в соцсети

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 апреля. УНН. Алек Минассиан перед совершением преступления в Торонто оставил зашифрованное послание на своей странице в Facebook. Об этом во вторник сообщил представитель полиции мегаполиса детектив Грэм Гибсон на пресс-конференции, которая транслировалась национальным телевидением Канады, информирует УНН.

Полиция: преступник в Торонто перед атакой оставил зашифрованное послание в соцсети

“Вероятно, обвиняемый оставил зашифрованное сообщение на Facebook за минуту до совершения атаки”, — сказал он. Подробностей полицейский не стал раскрывать, сославшись на тайну следствия. Страница уже удалена.

Гибсон также сообщил, что все пострадавшие и погибшие — “в возрасте старше 20 и до 80 лет”. Полицейский отказался приводить подробности относительно их личностей, но уточнил количество пострадавших: сейчас их 14 человек. Ранее сообщалось о 10 погибших и 15 получили ранения.

По словам главного следователя провинции Онтарио доктора Дирка Хайера, полиция пока не может подтвердить личность одной из жертв. “Мы должны быть абсолютно уверены, а процесс идентификации займет некоторое время. До тех пор имена погибших мы сообщать не будем”, — заявил он. Хайер отметил, что в настоящее время следователи работают с семьями погибших.

Ранее ряд СМИ сообщил, что среди жертв есть один гражданин Иордании и два гражданина Южной Кореи, а мэр Торонто Джон Тори заявил, что определена только одна из жертв. По данным телеканала CBC, речь идет о молодой девушке по имени Анна-Мари Д’Амико, которая работала в офисном центре недалеко от места инцидента, и чью гибель подтвердил ее работодатель.

Как сообщал УНН, человек, который наехал на людей в Торонто был уволен из армии Канады осенью 2017 года.

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