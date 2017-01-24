Через стрілянину в Олевську до відповідальності притягнули 12 поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. У поліції завершено службове розслідування подій в Олевську, 12 поліцейських притягнули до відповідальності. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.
Обставини стрілянини, що сталась 16 січня в райцентрі Олевськ на Житомирщині, вивчала робоча група апарату Нацполіції.
У результаті перевірки з’ясовано передумови виникнення стрілянини. Ними стали неналежна організація службової діяльності поліцейських, відсутність контролю керівництва відділення, а також окремих керівників апарату обласної поліції.
За результатами службового розслідування до дисциплінарної відповідальності притягнуто 12 поліцейських. Двох з них – начальника відділення поліції та керівника одного з його підрозділів – звільнено зі служби в поліції. Заступника начальника Олевського відділення звільнено з посади.
Крім того, двох працівників попереджено про неповну посадову відповідність, п’ятьом – оголошено суворі догани. Ще двом керівникам структурних підрозділів обласної поліції оголошено догани.
Нагадаємо, 16 січня близько першої години ночі до поліції надійшло повідомлення про сутичку між кількома десятками чоловіків із застосуванням зброї на центральній площі м. Олевська.
За попередньою інформацією, конфлікт виник як на побутовому ґрунті, так і внаслідок кримінальних розбірок між місцевими жителями та приїжджими зі Львівщини. Внаслідок стрілянини постраждали семеро людей.
Також нагадаємо, що вчора помер ще один потерпілий від стрілянини в Олевську. П'ятьом учасникам цієї події вже обрано міру запобіжного заходу: четверо – під вартою, ще один чоловік перебуває під домашнім арештом.