Из-за стрельбы в Олевске к ответственности привлекли 12 полицейских

Обстоятельства стрельбы, произошедшей 16 января в райцентре Олевск Житомирской области, изучала рабочая группа аппарата Нацполиции.

В результате проверки установлены предпосылки возникновения стрельбы. Ими стали ненадлежащая организация служебной деятельности полицейских, отсутствие контроля руководства отделения, а также отдельных руководителей аппарата областной полиции.

По результатам служебного расследования к дисциплинарной ответственности привлечены 12 полицейских. Двое из них - начальник отделения полиции и руководитель одного из его подразделений - уволены со службы в полиции. Заместителя начальника Олевского отделения уволили с должности.

Кроме того, два работника предупреждены о неполном должностном соответствии, пяти - объявлены строгие выговоры. Еще двум руководителям структурных подразделений областной полиции объявлены выговоры.

Напомним, 16 января около часа ночи в полицию поступило сообщение о столкновении между несколькими десятками мужчин с применением оружия на центральной площади Олевска.

По предварительной информации, конфликт возник как на бытовой почве, так и в результате криминальных разборок между местными жителями и приезжими из Львовской области. В результате стрельбы пострадали семь человек.

Также напомним, что вчера умер еще один пострадавший от стрельбы в Олевске. Пяти участникам этого события уже избрана мера пресечения: четверо - под стражей, еще один человек находится под домашним арестом.