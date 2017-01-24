Из-за стрельбы в Олевске к ответственности привлекли 12 полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. В полиции завершили служебное расследование событий в Олевске, 12 полицейских привлекли к ответственности. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции.
Обстоятельства стрельбы, произошедшей 16 января в райцентре Олевск Житомирской области, изучала рабочая группа аппарата Нацполиции.
В результате проверки установлены предпосылки возникновения стрельбы. Ими стали ненадлежащая организация служебной деятельности полицейских, отсутствие контроля руководства отделения, а также отдельных руководителей аппарата областной полиции.
По результатам служебного расследования к дисциплинарной ответственности привлечены 12 полицейских. Двое из них - начальник отделения полиции и руководитель одного из его подразделений - уволены со службы в полиции. Заместителя начальника Олевского отделения уволили с должности.
Кроме того, два работника предупреждены о неполном должностном соответствии, пяти - объявлены строгие выговоры. Еще двум руководителям структурных подразделений областной полиции объявлены выговоры.
Напомним, 16 января около часа ночи в полицию поступило сообщение о столкновении между несколькими десятками мужчин с применением оружия на центральной площади Олевска.
По предварительной информации, конфликт возник как на бытовой почве, так и в результате криминальных разборок между местными жителями и приезжими из Львовской области. В результате стрельбы пострадали семь человек.
Также напомним, что вчера умер еще один пострадавший от стрельбы в Олевске. Пяти участникам этого события уже избрана мера пресечения: четверо - под стражей, еще один человек находится под домашним арестом.