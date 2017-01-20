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Поліція затримала зловмисника, який застрелив чоловіка та забарикадувався у будинку

Поліція затримала зловмисника, який застрелив чоловіка та забарикадувався у будинку

Київ • УНН

 • 9422 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. У Дружківці поліцейські затримали озброєного зловмисника, який застрелив чоловіка та забарикадувався у будинку. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Донецької області.

Повідомлення про подію надійшло до поліції об 1:15. Про те, що у будинку в приватному секторі знаходиться труп чоловіка, розповів місцевий житель, який став свідком вбивства та втік з місця злочину.

Підозрюваний, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, зустрів поліцейських зачиненими дверима. Він попередив, що у нього зброя. “Я себе вб’ю!”, — кричав чоловік.

Близько 40 хвилин поліцейські вели діалог, вмовляючи, щоб він склав зброю та здавався. В результаті чоловік відчинив двері і його затримали.

Потрапивши всередину, правоохоронці знайшли у кухні тіло загиблого. Його особу встановлено — це 54-річний місцевий житель.

Поліцейські встановили, що близько 1:00 компанія з трьох чоловіків вживала спиртне в будинку 64-річного хазяїна. Між ним та 54-річним гостем спалахнув конфлікт. Господар дістав пістолет та вистрілив товаришу в голову.

Під час огляду поліцейські знайшли у будинку затриманого збройовий арсенал: 6 пістолетів та рушницю. Все — кустарного виготовлення. Наразі “збройовий барон” перевіряється на причетність до збуту смертоносних виробів.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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